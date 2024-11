Polícia investiga assalto a cabeleireiro em VFX

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Vila Franca de Xira garante que não baixou os braços na busca pelos três homens suspeitos de terem assaltado a loja de um cabeleireiro no centro da cidade e as investigações estão em curso. A informação foi deixada em resposta enviada a O MIRANTE já depois do fecho da última edição, em que foi noticiado o assalto violento a Dionaldo Bernardo, proprietário do salão de cabeleireiro e estética “Di-Maker” no centro de VFX.

“Esta polícia, mesmo antes de receber ordem da autoridade judiciária para proceder a investigações, pratica os autos cautelares necessários que facilitem a descoberta dos agentes do crime”, explica a PSP, confirmando que o empresário, de nacionalidade brasileira mas a residir na cidade há mais de uma década, apresentou denúncia na esquadra e os factos foram remetidos ao Ministério Público. “A vítima consegue reconhecer o suspeito no entanto nunca mais o visualizou nem aos restantes suspeitos”, diz a polícia, negando ter ignorado o pedido de ajuda de Dionaldo Bernardo quando diz ter-se cruzado com os assaltantes dias depois num supermercado da cidade. “Esta polícia não tem registo desse pedido e no contacto com os polícias que se encontravam de serviço nenhum recebeu tal pedido”, refere a PSP.

Ficou sem 980 euros em poucos minutos

Dionaldo Bernardo, recorde-se, foi coagido e forçado dentro da sua loja por três homens a transferir-lhes todo o dinheiro que tinha na conta. Dias depois garante ter-se cruzado com os assaltantes no supermercado e ter ligado de imediato à PSP, dizendo que ninguém terá feito caso do seu apelo. O acto violento aconteceu no dia 6 de Setembro dentro do salão de estética e cabeleireiro de que é proprietário, o “Di-Maker”, na Rua Noel Perdigão, no centro de Vila Franca de Xira. O cabeleireiro vive e trabalha em VFX há 14 anos e foi a primeira vez que foi assaltado. Passavam poucos minutos das 14h40 quando um homem entrou no salão a pedir para fazer a barba. Quando se sentou na cadeira, e vendo que Dionaldo Bernardo trabalha sozinho no estabelecimento, fez sinal a dois comparsas que estavam na rua, que rapidamente o cercaram e obrigaram a dar todo o dinheiro que tinha na conta.

Foi obrigado a transferir por MBWay 500 euros, tendo depois sido forçado a entrar na sua aplicação de homebanking e a transferir o restante que tinha em sua posse, sobrando apenas um euro. No total, o grupo sacou perto de 980 euros em poucos minutos, desaparecendo de seguida e prometendo voltar para roubar mais. O caso chocou os clientes de Dionaldo Bernardo, que o têm ajudado.

Perto de uma semana depois do assalto, ao ir a um supermercado de Vila Franca de Xira, o empresário diz ter-se deparado com a presença dos assaltantes no local, tendo de imediato ligado para a esquadra a pedir ajuda, mas lamenta ter sido mal atendido. Desde o assalto, Dionaldo Bernardo passou a trabalhar com a porta da loja fechada e apenas a abre quando está com clientes.