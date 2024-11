André Salema perdeu o irmão quando este conduzia uma ambulância em emergência

Nos primeiros seis meses do ano aumentaram o número de vítimas mortais no distrito de Lisboa, face a igual período de 2023, assim como em Santarém aumentaram os registos de feridos graves em acidentes de viação.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, assinalado domingo, 17 de Novembro, revive histórias marcantes como a de Pedro Salema, bombeiro voluntário de Azambuja, vítima mortal de um acidente na Estrada Nacional (EN) 3, e lembra a necessidade de maior segurança rodoviária, tema central de iniciativas locais e nacionais.

Pedro Salema tinha 27 anos quando perdeu a vida, a 7 de Agosto de 2007, enquanto conduzia uma ambulância em marcha de urgência para uma emergência pré-hospitalar. O acidente ocorreu durante o atravessamento de um veículo pesado na via, não havendo tempo para travagem. “Foi um filho da terra que partiu numa missão de socorro”, recorda a O MIRANTE o irmão, André Salema, actual presidente da Junta de Freguesia de Azambuja.

No distrito de Santarém aumentou o número de feridos graves

No primeiro semestre de 2024, face ao período homólogo de 2023, verificou-se um aumento no número de acidentes em 14 dos 18 distritos, com maior expressão em Évora (+23,2%), Guarda (+17,5%) e Viana do Castelo (+16,0%).

No que diz respeito ao número de vítimas mortais, registaram-se aumentos em 8 distritos, com os maiores incrementos em valor absoluto nos distritos de Lisboa e Évora (+11 e +5, respectivamente). No que se refere às diminuições, destacam-se Setúbal (-13 vítimas mortais), Beja (-8) e Viana do Castelo (-7).

Os feridos graves aumentaram em 12 dos 18 distritos do Continente, destacando-se os incrementos verificados em Santarém (+21) e Coimbra (+15). Pelo contrário, registaram-se diminuições em Vila Real (-15) e Évora (-10), entre outros.

Em Portugal nos primeiros seis meses deste ano se registaram 17.154 acidentes com vítimas, que provocaram 214 vítimas mortais, 1184 feridos graves e 19967 feridos ligeiros, de acordo com os dados mais recentes da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

