Estacionamento abusivo junto ao campo do Alenquer e Benfica incomoda moradores

Vereador do PSD na Câmara de Alenquer diz que em dias de jogo de futebol quem vive junto ao campo do Sport Alenquer e Benfica não consegue entrar e sair de casa por causa do estacionamento abusivo.

Quando é dia de jogo de futebol no campo do Sport Alenquer e Benfica os moradores não conseguem entrar e sair de casa por causa do estacionamento abusivo. O assunto foi levantado em reunião de câmara de Alenquer pelo vereador do PSD, Nuno Henriques, que diz que para assistirem aos jogos os automobilistas estacionam “de qualquer maneira”.

O autarca defende que o trânsito deve ser proibido a não residentes aos fins-de-semana e considera que o município deve fazer alguma coisa para mitigar o problema. “Os moradores queixam-se à câmara mas sem resposta. Temos de ajudar o clube, que merece o nosso respeito, mas temos de ter soluções para não se instalar o caos”, referiu.

O presidente do município, Pedro Folgado (PS), diz que a competência de fiscalizar o estacionamento não é da câmara mas sim da GNR e que existe a cinco minutos do campo do clube um parque de estacionamento. “São cinco minutos a pé mas é uma questão de cidadania. As pessoas querem estacionar os carros à porta dos sítios. Já temos placas a sinalizar o parque, junto ao pavilhão, e muita gente estaciona junto ao parque e vem a pé. Deve ser a GNR a passar multa a quem não cumpre”, declarou.