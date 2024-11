GD Marinhais angariou 50 quilos de alimentos para o CBES

Campanha solidária realizou-se a 9 e 10 de Novembro no Complexo Desportivo de Marinhais.

A recolha de alimentos do Grupo Desportivo de Marinhais para o Centro de Bem-estar Social de Marinhais, que decorreu nos dias 9 e 10 de Novembro no Complexo Desportivo de Marinhais, permitiu recolher 50 quilos de alimentos entregues à Instituição Particular de Solidariedade Social.