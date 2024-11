Inaugurada primeira fase da requalificação de um dos principais acessos a Fátima

A primeira fase da requalificação da Estrada de Minde, um dos principais acessos à cidade de Fátima, foi inaugurada no dia 1 de Novembro. A cerimónia, que decorreu na Rotunda À Faria, em Boleiros, contou com a presença do executivo municipal e incluiu também a bênção de uma obra de arte urbana de homenagem à Mulher, criada por um grupo de cidadãos dos lugares situados a sul da freguesia de Fátima, em parceria com a Casa da Criança – Centro de Assistência Social de Fátima.

Com um montante de investimento que supera os três milhões de euros, este primeiro troço estende-se ao longo uma extensão de aproximadamente três quilómetros e os trabalhos incluem a ampliação/remodelação de infraestruturas enterradas, nomeadamente abastecimento de água, redes de drenagem de águas residuais e de águas pluviais. Após a conclusão total dos trabalhos, ficará disponível uma interligação de percursos pedonais e cicláveis entre os concelhos de Alcanena e Ourém, assim como o melhoramento da circulação viária, através do aumento da plataforma viária, requalificação dos pavimentos e sinalização horizontal e vertical, num troço rodoviário muito utilizado também por peregrinos no acesso à cidade de Fátima e que, desta forma, dispõem de melhores condições de segurança, refere a autarquia em comunicado.

A empreitada da segunda fase da requalificação foi adjudicada ao consórcio formado pelas empresas Construções J.J.R. & Filhos S.A. e Desarfate – Desaterros de Fátima, Lda., pelo valor total de 2,1 milhões de euros, com um prazo de execução de 365 dias.

À margem das inaugurações, Luís Miguel Albuquerque manifestou grande satisfação pela obra, uma aspiração com décadas, agora executada exclusivamente com recursos financeiros próprios do município. Elencou ainda um conjunto de futuras obras na freguesia de Fátima, com destaque para a Av. Irmã Lúcia de Jesus, mas também a requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Fátima, a ampliação do Parque Desportivo de Fátima ou a requalificação da Rua Júlio Constantino, num investimento total estimado até ao fim do mandato de 15 milhões de euros, nesta freguesia. Luís Miguel Albuquerque terminou a sua intervenção agradecendo ao grupo de pessoas que idealizou e concretizou a peça de arte inaugurada, vincando a disponibilidade do município para a apoiar financeiramente.