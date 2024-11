Médio Tejo tem um novo Espaço Cowork no Entroncamento

O novo Espaço Cowork do Entroncamento foi inaugurado no dia 11 de Novembro no Edifício CENPRE, localizado na cidade ferroviária. O novo espaço conta com 32 postos de trabalho em sala partilhada (open space) e ainda com duas salas de trabalho que permitem aos utilizadores realizarem reuniões num ambiente mais reservado. O espaço visa promover modos mais ágeis e flexíveis de desempenho do trabalho em funções públicas, através da modalidade do teletrabalho, num ambiente coworking e tecnologicamente preparado para acolher os profissionais da administração pública, lê-se em nota de imprensa.

O investimento foi concretizável através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), uma vez que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo submeteu no ano de 2022, a qual foi aprovada apenas no ano de 2023, uma candidatura que tinha como objectivo a criação de dois espaços de Cowork na região do Médio Tejo, no Entroncamento e em Tomar. A execução da candidatura considerou um investimento elegível e 100% financiado de 177.800 euros, sendo que o investimento no Espaço de Cowork do Entroncamento foi de 42.580 euros. Brevemente, ficará disponível o Espaço de Tomar.

No momento inaugural, o presidente do município, Jorge Faria, disse que se trata de uma “excelente solução” para quem faz regularmente teletrabalho, onde “aqui encontra um espaço com todas as condições e consegue ultrapassar uma das limitações do teletrabalho que é a solidão, que advém do trabalho à distância”. O vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Bruno Gomes, afirmou que “este espaço pretende acentuar a importância do investimento nas pessoas e na capacitação para o desenvolvimento de uma economia cada vez mais assente no digital”. “Conscientes que a promoção do teletrabalho visa promover modos mais ágeis e flexíveis de desempenho do trabalho e é potenciador da melhoria da conciliação da vida pessoal e profissional e reforço da atractividade do trabalho, a escolha da cidade do Entroncamento para instalação de um espaço Cowork foi estrategicamente pensada (…) contribuindo, igualmente, para a coesão territorial”, salientou Bruno Gomes.

As novas soluções de Cowork na região do Médio Tejo vêm complementar a existente Rede Nacional de Teletrabalho no Interior, da qual já fazem parte os concelhos de Abrantes, Mação, Ourém e Vila Nova da Barquinha.