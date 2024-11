Municípios unem-se na criação da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo

Os municípios de Ponte de Lima, da Golegã e de Alter do Chão, em conjunto com os restantes municípios portugueses com uma forte ligação ao sector equestre, encontram-se a desenvolver o processo de constituição da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC). Trata-se de uma associação de municípios de fins específicos que tem como fim principal a afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social dos municípios portugueses e dos territórios ligados à tradição equestre.

A breve prazo, a proposta de Estatutos da AMPC será apresentada nas reuniões de câmara e nas assembleias municipais dos municípios envolvidos, num processo que culminará com a escritura pública de constituição da Associação no início do próximo ano. A criação da AMPC representa uma aposta conjunta dos municípios em valorizar o sector equestre português, reforçando as tradições e impulsionando o desenvolvimento local e regional.

Após a formalização da sua constituição, a AMPC entrará em funcionamento com a instalação dos seus órgãos sociais e a aprovação do Plano de Actividades e do Orçamento para o seu ano de arranque (2025). A estratégia delineada, focada no crescimento e na promoção do sector, prevê, ainda, a celebração de protocolos de cooperação com diversas entidades e associações, entre as quais a Federação Equestre Portuguesa. A constituição da AMPC posiciona-se, assim, como um projecto estruturante para os municípios portugueses que partilham a tradição equestre, promovendo a cooperação intermunicipal e consolidando o papel de Portugal no panorama equestre internacional, lê-se num comunicado.