Ourém assinala Dia Mundial da Oliveira

A Câmara de Ourém associa-se aos eventos comemorativos do Dia Mundial da Oliveira, que decorrem no dia 26 de Novembro, sendo que no concelho têm lugar em Fátima. Pelas 10h00, há uma sessão de degustação de azeite, na Cooperativa de Olivicultores de Fátima, e meia hora mais tarde uma visita guiada ao Museu do Azeite. A participação no evento é gratuita, mas de prévia inscrição através em: https://servicos.cm-ourem.pt/dia-mundial-oliveira