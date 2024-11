Antigo cine-teatro da Golegã muda de nome

O antigo Cine-teatro Gil Vicente, na Golegã, encerrado há vários anos e propriedade da Santa Casa da Misericórdia, vai ser reinaugurado na manhã de 30 de Novembro como Cine-teatro Elisa Tavares Bonacho, retomando o nome original aquando da sua construção no início do século XX em terreno doado pela benemérita local Elisa Tavares Bonacho dos Anjos. O imóvel sofreu obras profundas de requalificação em cerca de 1.3 milhões e apetrechamento cénico de cerca de 232 mil euros. Recebeu a denominação de Gil Vicente em 1956, também após obras de requalificação.

Segundo o município da Golegã, esta mudança “tem por intenção perpetuar este acto meritório levado a cabo por uma família que historicamente tem contribuído para o desenvolvimento cultural do concelho da Golegã”. Recorde-se que o equipamento era para ter as obras concluídas a 31 de Dezembro de 2023, mas a aquisição de material cénico não previsto inicialmente, trabalhos extraordinários e “burocracias” com certificações levaram ao atraso.

Apesar de o imóvel pertencer à Misericórdia da Golegã, a instituição chegou novamente a acordo com o município para a gestão e exploração do equipamento. A Câmara da Golegã já tinha intervindo no equipamento após acentuada degradação e desactivação em 1984, com reabertura no ano de 2000. O objectivo da mais recente empreitada é a “reabilitação e remodelação de um equipamento público que se situa no centro da vila e pretende assumir-se como um polo atractivo para a dinamização da cultura”.

O programa completo de espectáculos previsto para o dia 30 de Novembro e 1 de Dezembro será divulgado oportunamente, assim como as regras de acesso à sala de espectáculos.