Arruda dos Vinhos quer privados a construir habitações municipais

É uma ideia que, para já, não teve interessados: o município de Arruda dos Vinhos cede um terreno a um construtor privado para que ele edifique um edifício de apartamentos e, à troca, dê ao município quatro apartamentos para uso social público.

O modelo de Parceria Público-Privada (PPP) foi apresentado no início do ano e previa a construção de um edifício de habitação na urbanização do Cerrado e Fontainhas, através de concurso público, em que o empreiteiro ficaria obrigado a entregar quatro apartamentos para uso municipal. O concurso ficou deserto e o município retirou-o para estudar melhor a ideia. O presidente do município, Carlos Alves, diz que o objectivo é levar o projecto avante mesmo não tendo havido interessados num primeiro concurso.

