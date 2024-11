Cadáver encontrado em Leiria será de turista desaparecido em Fátima

Um cadáver encontrado na manhã de domingo, 17 de Novembro, na zona da Loureira, Leiria, deverá ser do turista espanhol desaparecido em Fátima a 5 de Outubro, mas a confirmação terá de ser feita na autópsia, disse à Lusa fonte da GNR. Segundo fonte do Comando Territorial da Guarda Republicana de Leiria, foi encontrado o cadáver de um homem por um “grupo de espanhóis familiares e amigos” do turista de 64 anos, que sofria de Alzheimer, desaparecido no início do mês de outubro. “A comunicação chegou-nos às 11:10. De imediato fomos ao local e desenvolvemos as diligências necessárias”, explicou a mesma fonte, ao constatar que o cadáver “encontrava-se em avançado estado de decomposição”, pelo que não foi possível confirmar com toda a certeza a sua identidade.

No entanto, “pela indumentária que vestia, pela localização do corpo e pela idade, será o turista espanhol desaparecido”, acrescentou, ao referir que a “confirmação será feita no fim de realizados os exames médico-legais”. Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil de Leiria adiantou que o estado avançado de decomposição do cadáver, localizado na Rua da Bairrada, na Loureira, concelho de Leiria, obrigou a chamar os Bombeiros Sapadores de Leiria para proceder à remoção do corpo para o Gabinete Médico-Legal de Leiria.

No local estiveram também inspectores da Polícia Judiciária, “um procedimento normal” quando aparece um cadáver, justificou a GNR. O homem de 64 anos terá sido visto pela última vez na zona de Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, no início de Outubro, o que levou a GNR a procurar o turista com meios cinotécnicos e ‘drones’, na altura. Segundo disse o major Cláudio Lopes, Relações Públicas do Comando Territorial de Santarém da GNR, naquela data à Lusa, o homem estava alojado num hotel da cidade de Fátima com um grupo de cidadãos da mesma nacionalidade. O alerta para o desaparecimento foi feito às 16h00 de domingo, 6 de Outubro, pela mulher do cidadão espanhol.