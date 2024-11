Conceição Nunes reflecte sobre a conduta da Humanidade em “O Império do Coração”

“O Império do Coração” de Conceição Nunes, recebeu a 12 de Outubro, o prémio literário italiano, Montefiore, edição 2024, para livros de não ficção, já publicados, em italiano ou língua estrangeira. Trata-se de um romance histórico passado nas décadas de trinta e quarenta, do século XX, tendo como pano de fundo a ditadura em Portugal e o bombardeamento de Guernica em Espanha.

E é na serra da Estrela que Cristóvão, um médico judeu, um dos sobreviventes daquela calamidade, vai chegar, com uma nova semente da vida, a sua intuição e o seu altruísmo e criar a comunidade O Império do Coração, com o intuito de fazer vingar uma sociedade justa e harmoniosa.

Nascida em 15 de Janeiro de 1964, no seio de duma família humilde, Conceição Nunes teve uma infância feliz no meio da natureza e dos animais. Formada em Engenharia Electrotécnica, leccionou a disciplina de matemática durante vários anos e é técnica de meteorologia aeronáutica, tendo feito um mestrado do Clima e Alterações Climáticas em 2007/2009. Antes de “O Império do Coração” publicou “Uma Janela para o Paraíso”.