Dar a voz a quem sofre de violência é fundamental para a transformação social

A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) acolheu no dia 8 de Novembro a sétima edição das Jornadas Contra a Violência, um evento que se destacou pela abordagem abrangente e pela presença de especialistas de várias áreas. Organizada pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), a sessão de abertura contou com a intervenção do presidente da APAV, João Lázaro, que sublinhou a importância de criar espaços para que as vítimas de violência e as suas famílias sejam ouvidas. Destacou que o propósito das jornadas é sensibilizar a sociedade e fomentar debates necessários para dar voz àqueles que, frequentemente, permanecem silenciados, acreditando que uma sociedade informada e empática é crucial para quebrar o ciclo de violência e apoiar as vítimas.

A directora da ESSS, Hélia Dias, enfatizou a necessidade de pensar em estratégias preventivas, e garantiu que enquanto houver uma única pessoa afectada pela violência, a sociedade vai precisar de continuar a reflectir sobre as causas e medidas preventivas. “O número de vítimas não nos faz mover, o que nos impulsiona é o facto de que existe violência entre as pessoas, algo que deveria ser inadmissível em qualquer contexto”, acrescenta.

Para o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro Ribeiro, é necessário que haja um reforço da importância de a sociedade se indignar diante de casos de violência. Alertou para o número de 22 mortes de violência em 2023, sugerindo que, com o acesso à informação, as pessoas estão cada vez mais “anestesiadas diante de injustiças e crimes”. Para Pedro Ribeiro é essencial que a violência doméstica, frequentemente vista como um problema privado, seja reconhecida como uma questão social que exige acção colectiva. Já Alfredo Amante, vereador do município de Santarém, sublinhou o papel da educação na formação de cidadãos conscientes e activos, referindo que as escolas devem promover a cidadania e formar jovens capazes de criticar e a actuar contra as injustiças. “Um dos desafios actuais é combater o isolamento e a desumanização, porque são factores que contribuem para a perpetuação da violência​”, acrescenta.

Um painel de luxo

O MIRANTE assistiu ao primeiro painel de debate das Jornadas onde foi discutido o movimento #respectbattles, uma campanha com o objectivo de combater crimes e discurso de ódio com respeito. O sacerdote jesuíta Luís Ferreira do Amaral reflectiu sobre a comunicação não violenta, uma abordagem que promove a empatia e o entendimento nas interacções humanas, com o objectivo de reduzir conflitos e mal-entendidos. Apresentou algumas explicações sobre as possíveis causas da violência, explorando as percepções da sociedade e dos noticiários sobre este fenómeno.

Joana Menezes, coordenadora dos serviços de apoio à vítima de Lisboa e APAV SAFE, destacou a sensibilização para o não preconceito, racismo e discriminação. A coordenadora garantiu que uma das principais lacunas em Portugal são as estatísticas relativamente a crimes de ódio e discriminação que não existem. “Em Portugal vemos diariamente situações de discriminação no acesso a direitos fundamentais, nomeadamente à justiça, habitação, educação, saúde e ao trabalho, mas também na comunicação social, nos serviços públicos ou privados, na política e na cultura popular”, disse.