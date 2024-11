Habitação e infraestruturas na mesa da reunião entre ministro e autarcas da Lezíria

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, reuniu na tarde de sexta-feira, 15 de Novembro, com autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Infraestruturas essenciais na região, aquisição de imobiliário para habitação que permita cumprir com as metas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e garantir a implementação da estratégia Construir Portugal foram alguns dos temas abordados, como publicou o governante nas redes sociais. “É essencial estar no território e ver de perto, uma coisa é o papel e a teoria, outra a observação e a decisão”, vincou.

Miguel Pinto Luz já tinha referido anteriormente que o Governo assumiu como prioridade, no âmbito da estratégia para a habitação inscrita no Construir Portugal, mobilizar todos os esforços para cumprir o que está previsto no acordo celebrado entre Portugal e a Comissão Europeia no âmbito do PRR, tendo avançado já com termos de responsabilidade e aceitação com os municípios para acelerar o cumprimento da meta de entregar 26.000 casas às famílias até Junho de 2026.

Na reunião realizada na sede da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, o ministro ouviu as principais necessidades e preocupações dos 11 municípios que a compõem: Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

Ao nível das infraestruturas e acessibilidades, são várias as questões pendentes há anos na região, desde a conclusão do IC3/A13 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha, com nova ponte sobre o Tejo na zona da Chamusca, até à supressão de passagens de nível na Linha do Norte nos concelhos de Santarém e Cartaxo. Isto sem esquecer o processo do novo aeroporto de Lisboa, que vai ser construído no concelho de Benavente por escolha do actual Governo e que está na fase inicial do processo.