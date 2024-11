Insegurança junto a externato de Arruda dos Vinhos preocupa pais e autarcas

Um jovem na casa dos vinte anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) em Arruda dos Vinhos suspeito de ser o autor de vários assaltos e ameaças de agressão a alunos perto do Externato João Alberto Faria, situação que estava a alarmar os pais, a comunidade escolar e os autarcas.

“O homem foi apanhado, identificado e a situação resolvida”, garante o presidente do município, Carlos Alves, garantindo que a segurança dos alunos não está em causa. A reacção do autarca aconteceu depois de vários relatos de preocupação por parte de pais de alunos do externato, que dizem que os filhos estavam a mostrar medo de ir à escola devido a um homem que, nas proximidades, os tentava assaltar. “Estamos a acompanhar e a monitorizar a situação. O novo comandante da GNR que foi colocado no posto de Arruda também tem partilhado connosco todas as informações e temos mantido esse contacto”, assegura o autarca.

Carlos Alves reagia às críticas de Sandra Lourenço, vereadora do PSD, que se mostrou alarmada com a situação na última reunião de câmara. “Isto a somar a alguns assaltos que se têm verificado em residências pode contribuir para um sentimento de insegurança. Sem alarmismos mas sem dúvidas nem distrações, devemos ser pragmáticos e actuar”, criticou, considerando que o executivo socialista precisa de ter uma atitude clara em relação a estes focos de criminalidade. Mário Costa, pai de um aluno do externato, confirma ao nosso jornal que nos últimos dias a situação voltou à normalidade mas que antes ouviu relatos de crianças que foram obrigadas a dar os telemóveis ou o pouco dinheiro que traziam consigo ao homem agora detido, que vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório. Também a GNR reforçou o patrulhamento no local.

Judiciária investiga assaltos

A Polícia Judiciária está no concelho de Arruda dos Vinhos a investigar três assaltos realizados a habitações que aconteceram nas últimas semanas, quer na Rua da República, na vila sede de concelho, como nas freguesias vizinhas de Cardosas e Arranhó. “A Judiciária já tem identificação de alguns suspeitos e sabemos que estão apenas a recolher mais provas para permitir acusação”, informou o presidente do município, garantindo que o assunto será tema de discussão no próximo Conselho Municipal de Segurança. Na última reunião desse órgão, recorde-se, foi notado que o concelho de Arruda dos Vinhos é um território seguro em que a criminalidade violenta descera nos últimos meses mas onde os acidentes ferroviários e as burlas informáticas aumentaram.