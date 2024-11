Oficina para famílias sobre energia na Central do Caldeirão

A Central do Caldeirão vai acolher no sábado, 23 de Novembro, das 10h30 às 12h00, a oficina Famílias com Energia. Um projecto educativo e lúdico através do qual o município de Torres Novas procura promover o desenvolvimento de aprendizagens no âmbito das ciências e tecnologias sobre fontes de energia, história da electricidade, património industrial e eléctrico, com correspondência na história da produção da antiga central hidroeléctrica.

Com estas actividades educativas, desenvolvidas pela Versátil Arqueologia Industrial, a Câmara de Torres Novas pretende envolver as famílias e a comunidade num ambiente propício à reflexão e experimentação de materiais, engenhos e técnicas, em contexto intergeracional, através da descoberta das fontes de energia, em torno do conhecimento e da preocupação pela sustentabilidade ambiental e pela transição energética. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e limitadas à lotação existente e devem ser efectuadas através do e-mail agenda.museu@cm-torresnovas.pt.