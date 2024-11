Ourém vai investir 145 mil euros na iluminação de Natal

A Câmara Municipal de Ourém já lançou o concurso público que vai viabilizar a instalação de iluminação natalícia nas cidades de Ourém e Fátima. Na reunião de câmara de 4 de Novembro, a autarquia aprovou o relatório final do concurso público que assume a adjudicação de iluminação natalícia a instalar nas cidades de Ourém e Fátima, num investimento global de aproximadamente 145 mil euros. A iluminação vai estar activa durante todo o mês de Dezembro e tem como objectivo “embelezar algumas das ruas e avenidas mais emblemáticas das duas cidades do concelho”, segundo informa a autarquia.

Com o aproximar da época natalícia, o município está a desenvolver um conjunto de iniciativas e a iluminação natalícia é um “elemento fundamental na criação de uma atmosfera natalícia que envolva todos os munícipes e que favoreça o comércio local das cidades”, acrescenta a nota.

Nova campanha de Natal para estimular comércio

Ourém vai desenvolver também mais uma edição da campanha “no Natal compre no comércio local… e ganhe prémios”, iniciativa natalícia que tem como objectivo dinamizar a economia local e apoiar as famílias do concelho. A campanha tem início no dia 1 de Dezembro de 2024 e término a 6 de Janeiro de 2025, e deverá, à semelhança das anteriores edições, estimular o consumo nos estabelecimentos locais e contribuir para a dinamização e revitalização do comércio concelhio durante a época natalícia que se aproxima. “No Natal compre no comércio local… e ganhe prémios” vai premiar os clientes do comércio local oureense com vouchers de 50 euros, convertidos em compras no mesmo estabelecimento dos cupões premiados. O município de Ourém irá também atribuir aos alunos do 5º ao 12º ano das escolas do concelho, vouchers no valor máximo de 50 euros, a descontar nas lojas aderentes.