Bombeiros de Samora Correia reforçam capacidade de combate a incêndios com novo veículo

Os Bombeiros Voluntários de Samora Correia receberam um novo Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI), cedido pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), para reforçar a sua capacidade operacional no combate a incêndios rurais.

A viatura foi entregue, dia 15 de Novembro, numa cerimónia oficial realizada em Tondela. Na cerimónia, estiveram presentes Idialete Martinho, vice-presidente da direcção, e Filipe Batalha, chefe em representação do comandante do Corpo de Bombeiros.

O novo veículo entrará ao serviço em Janeiro de 2025, após o período necessário para a sua adaptação e a formação dos bombeiros.