Conclusão do IC3 permitia captação de mais investimento e desenvolvimento da região

Para o Bloco de Esquerda a interrupção do IC3 nas regiões da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo tem adiado o potencial desta via como estruturante do desenvolvimento económico na ligação entre os distritos de Coimbra, Santarém e Setúbal. “A descontinuidade desta via rodoviária tem fortes implicações negativas na captação de investimentos, no desenvolvimento empresarial, na criação de postos de trabalho e na fixação de população na região, em particular nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Golegã, Barquinha e Constância.

O partido refere que o carácter estruturante da conclusão do IC3 é notório nas referências que constam de diversos documentos oficiais, como o Plano Rodoviário Nacional (PRN/2020), o Plano Nacional de Investimentos (PNI/2030), o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI30) e o Plano Regional de Ordenamento do Território/Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT). “É um compromisso do Governo de Portugal com duas décadas, até agora não cumprido, de contrapartida pela construção do Eco-Parque do Relvão na Chamusca. Os sucessivos adiamentos da conclusão do IC3 resultam também no congestionamento das estradas nacionais e na atrofia do trânsito na Ponte da Chamusca. A falta de alternativa rodoviária tem criado graves problemas de trânsito e de segurança, nomeadamente pela impossibilidade de cruzamento de dois pesados na ponte”, lê-se num comunicado enviado pelo partido, que acrescenta: ao longo dos anos, quer ao nível das autarquias locais, quer ao nível do parlamento tem havido várias tomadas de posição para que este problema se resolva. (…) Foi aprovada por unanimidade uma resolução da Assembleia da República que recomenda a conclusão do IC3, a construção da nova ponte Chamusca-Golegã e a regularização do trânsito na actual ponte da Chamusca (…) A falta de uma nova travessia do Tejo e, na sua globalidade, o chamado “missing link” do IC3 estão a bloquear o desenvolvimento económico e social da região”, concluiu.