Judiciária faz buscas no urbanismo e fiscalização de obras da Câmara de Vila Franca de Xira

Estão a decorrer desde o final da semana passada buscas de inspectores da Polícia Judiciária nos departamentos de urbanismo e de fiscalização de obras da Câmara de Vila Franca de Xira, na sequência de um inquérito crime aberto pelo Ministério Público de Vila Franca de Xira.

Fonte judicial confirma a O MIRANTE que as buscas estão em curso na sequência de uma investigação ordenada pelo MP após a entrada de várias denúncias anónimas envolvendo operações de licenciamento de várias obras no concelho a diferentes promotores imobiliários. Do que O MIRANTE apurou junto de várias fontes, à data de fecho desta edição, ainda não era possível perceber em concreto o que procuram os investigadores: se situações envolvendo um ou mais fiscais da câmara ou se projectos envolvendo determinados promotores imobiliários do concelho. Sabe-se, no entanto, que a investigação do Ministério Público foi ordenada numa altura em que alguns empreiteiros já haviam manifestado, alguns deles em reuniões públicas de câmara, desconforto com algumas decisões envolvendo pedidos de urbanização e construção no concelho, bem como o embargo de algumas obras. Os investigadores da Judiciária estão a apreender documentos, projectos, notas internas e até computadores portáteis.

