Vila Franca de Xira alerta para desperdício alimentar

Entre os dias 16 e 24 de Novembro a Câmara de Vila Franca de Xira assinala a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos com o objectivo de sensibilizar a população sobre a redução do desperdício alimentar e a promoção da economia circular.

Com o lema “O Desperdício não tem paladar”, a iniciativa visa chamar a atenção para a urgência de adoptar práticas sustentáveis nas cadeias de consumo.

Para isso o município vai realizar acções de sensibilização nos mercados municipais, durante o período da manhã (das 09h00 às 12h00), com quatro acções de sensibilização agendadas, para os dias 16 no Mercado Municipal de Alhandra e Mercado Municipal de Vila Franca de Xira; 20 de Novembro no Mercado do Forte da Casa e 22 de Novembro no Mercado do Levante na Póvoa de Santa Iria. Estas acções têm como objectivo informar e educar a população sobre a importância de evitar o desperdício de alimentos e adoptar hábitos sustentáveis.

Outro dos destaques do programa é o evento marcado para 23 de Novembro, na Quinta Municipal da Piedade, das 11h00 às 14h00. O evento contará com um “showcooking” onde serão utilizados excedentes alimentares para demonstrar como aproveitá-los de forma criativa e saborosa. Antes da demonstração culinária, o público poderá assistir a uma palestra do Movimento Refood, uma associação de voluntários dedicada ao resgate de alimentos e à distribuição pelos mais carenciados.

Complementando a programação, a câmara vai promover acções de sensibilização sobre compostagem, com sessões para a comunidade escolar nas escolas Pedro Jacques de Magalhães e D. Martinho Vaz de Castelo Branco, abertas ao público nos dias 20 de Novembro (18h00-19h30) e 23 de Novembro (15h00-16h30), na sala PREDAMB, localizada na Quinta Municipal da Piedade. Os últimos dados apontam para que a União Europeia produza mais de 58 milhões de toneladas de resíduos alimentares, correspondendo a 131 kg por habitante. A nível global um terço dos alimentos produzidos para consumo humano é desperdiçado.