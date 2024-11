Abrantes está entre os dez municípios com as menores taxas de esforço na compra de casa

Abrantes está entre os municípios, a nível nacional, onde a taxa de esforço para comprar casa é significativamente mais baixa a nível nacional (22%). Idanha-a-Nova (distrito de Castelo Branco) e Vouzela (distrito de Viseu) lideram a lista, com as famílias a destinar apenas 15% dos seus rendimentos para a aquisição de uma habitação, segundo dados do Verão deste ano. A informação é divulgada pelo portal idealista.pt.

A taxa de esforço para crédito à habitação é a percentagem do rendimento total do agregado familiar destinada ao pagamento das prestações dos créditos até então contraídos (habitação, automóvel, cartões de crédito, e outros). Serve para perceber qual é o rendimento que se tem disponível para fazer face às despesas do dia a dia (tais como alimentação, transportes e combustível, educação e lazer) após o pagamento das obrigações mensais com créditos. Idealmente, a taxa de esforço não deverá ser superior a 33%, ou seja, um terço do rendimento total do agregado familiar.

Na lista dos municípios com as maiores taxas de esforço na compra de casa o Algarve domina. Lagos é a cidade onde é mais difícil comprar casa, com a taxa de esforço a atingir os 150%. Logo a seguir estão Loulé (137%), Albufeira (128%), Silves (127%), também com taxas de esforço superiores a 100%, o que significa que o salário médio das famílias que vivem nestes concelhos não chegará para pagar a prestação da casa. Mais abaixo, na 7ª e 8ª posições, estão Faro (99%), Portimão (91%).

Cascais aparece em quinto lugar, com uma taxa de esforço na compra de casa de 114% dos rendimentos médios familiares no município. A seguir está Funchal (105%) e Lisboa (101%). No fim da lista está o concelho da Nazaré, distrito de Leiria, onde as famílias gastam 88% dos seus rendimentos médios para pagar a casa.