Bloqueio de email acentua atrito entre presidente e ex-vice de Alpiarça

Os serviços da Câmara de Alpiarça sugeriram à ex-vice-presidente que mudasse o email uma vez que tinha abdicado de todos os pelouros, mas esta não quis e acha que tinham de lhe pedir por escrito. O email foi bloqueado e inserida uma mensagem automática a reencaminhar as pessoas. Margarida Rosa do Céu queixou-se à presidente e informou a CDU para que estes fizessem o trabalho sujo, sabendo que estes têm interesse que a polémica aumente.

O endereço electrónico da ex-vice-presidente da Câmara de Alpiarça, a socialista Margarida Rosa do Céu, foi bloqueado pelo município e quem lhe manda emails recebe uma resposta automática a dizer que já não está em funções e que o remetente deve entrar em contacto com o gabinete de apoio à presidência. Mas o que poderia ser uma situação normal de uma simples mudança de e-mail, tornou-se num folhetim que demonstra bem o ambiente no executivo camarário. A agora vereadora sem pelouros mandou uma carta de indignação à presidente Sónia Sanfona, deu conhecimento aos vereadores da oposição CDU, para que estes fizessem o trabalho de levantar o assunto na reunião de câmara, como fizeram, e depois ainda fez uma birrinha na sessão a dizer que deviam ter-lhe pedido a mudança do endereço por escrito.

É evidente que depois de a vice ter renunciado aos pelouros e perante o degradar das relações entre a presidente e o pai da vereadora, que foi mandatário da sua candidatura e é presidente da Fundação José Relvas, Sónia Sanfona passou a ter uma postura incondescendente. Numa estratégia política, a presidente quis meter a sua antiga número dois na ordem e a decisão não só visa impedir que Margarida Rosa do Céu possa ter acesso a informações ou boicotar situações depois de ter renunciado a todas as funções, mantendo-se como vereadora sem pelouros.

Apesar de ter acesso ao email, este de nada serve porque não pode receber comunicações e assim também não pode cair na tentação de passar elementos ao pai. Por outro lado, Sónia Sanfona, que diz que foi proposto que a vereadora mudasse o nome do email, quis mostrar-lhe quem é que manda porque não ficou à espera que esta se decidisse. Margarida Rosa do Céu escreveu à presidente, indignada, por não terem esperado pela sua resposta à proposta. Sónia Sanfona realça que não tem dúvidas que informático da câmara falou com a vereadora, que ninguém tem acesso ao e-mail e que as pessoas que contactam com o município não podem estar a enviar mensagens para quem já não tem pelouros.

A presidente sublinhou que podiam estar em causa comunicações de assuntos com prazos definidos para respostas ou decisões, situações que precisam de decisões e que têm de chegar a alguém, porque Margarida Rosa do Céu já não tem responsabilidades na autarquia. Sónia Sanfona salientou que uma vez que quem está fora do município não sabe quem poderá tratar dos assuntos, houve a necessidade de encaminhar as pessoas. “Não é uma questão de confiança, é de protecção de informações e de dados”, refere, Sónia Sanfona.