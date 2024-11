Prisão preventiva para homem de 42 anos detido por violência doméstica em Alpiarça

partilhe no Facebook

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém deteve, no dia 13 de Novembro, um homem de 42 anos por violência doméstica, no concelho de Alpiarça. Num comunicado, a GNR explica que, no âmbito de uma investigação de violência doméstica, os militares "realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica, física e sexual contra a vítima, sua companheira de 30 anos". O homem foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Santarém, que lhe decretou a prisão preventiva.