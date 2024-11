Santa Casa da Misericórdia de Pernes constrói lar para 120 utentes

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes concluiu a primeira fase da construção de um novo lar que, segundo o provedor, Manuel Frazão, será "uma grande referência para o distrito", com capacidade para 120 utentes após a conclusão das duas fases do projecto. “Com o edificado que estamos a concluir, seremos uma das grandes referências em termos nacionais. A preocupação de motivarmos os utentes e os colaboradores é fundamental, porque isso faz com que as pessoas estejam positivas e alegres e que gostem de viver nos sítios onde estão", explicou o provedor, que lidera a Santa Casa de Pernes desde 2013.

A construção do lar "Nossa Senhora da Purificação" representa um investimento de 12,3 milhões de euros. A primeira fase, já concluída, custou oito milhões e permitirá receber 70 utentes. A segunda fase, prevista para estar concluída até 2026, custará 4,3 milhões de euros e aumentará o número de utentes para 120, o máximo permitido por lei em Portugal. A Santa Casa da Misericórdia de Pernes tem suportado os custos do projecto, mas o provedor tem esperança no apoio do Governo através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “Estamos à espera que agora, com este Governo, que tem uma visão de grande proximidade com o sector social, que nos possa ajudar e temos essa esperança de sermos apoiados pelo PRR e estamos a desenvolver esforços nesse sentido”, disse Manuel Frazão à Lusa. O provedor explicou que a instituição precisa daquele apoio “para não ficar com uma carga financeira para o futuro”. “Não queremos hipotecar o futuro da instituição só com o investimento de um lar. Somos merecedores desse investimento pelas entidades que nos tutelam porque damos dignidade aos utentes do nosso distrito”, referiu.

Além da infraestrutura, o lar adopta uma abordagem centrada no “estímulo dos utentes e na motivação dos colaboradores”, que têm recebido formação contínua desde 2014 para garantir um atendimento “de excelência”, pautado pelo lema “cuidar com bondade”. Segundo o provedor, os funcionários “têm uma renumeração acima da renumeração mínima”, o que “é fundamental". O lar também aposta em estratégias para estimular os utentes, envolvendo-os em várias actividades, como na criação da ementa e no serviço 'buffet' do refeitório, que os incentiva a irem buscar a comida, promovendo uma “maior autonomia”.

O edifício inclui biblioteca, ginásio exterior, refeitórios para os colaboradores e para os utentes e salas de convívio, além de espaços técnicos como cozinhas e lavandarias. O novo lar está dividido em quatro pisos, cada um com uma decoração associada a um elemento natural: Terra (piso -1), Água (piso 0), Fogo (piso 1) e Ar (piso 2). A decisão de construir um novo lar surgiu em 2013, quando a Santa Casa de Pernes identificou algumas fragilidades no actual edifício, que não foi concebido para ser um lar. Após a aquisição de um terreno em 2014, o projecto para um novo lar começou a ser criado com o envolvimento de uma equipa multidisciplinar que visitou lares nacionais e internacionais.

Manuel Frazão faz ainda um apelo à necessidade de maior investimento no setor social, referindo que o Estado Português, atualmente, cobre apenas 36% do custo dos utentes nos lares, o que compromete “a sustentabilidade das instituições”. “É por isso que, de vez em quando, um ou outro lar fecha algumas valências. O Estado tem que tem de cumprir os compromissos que assume com o setor social e solidário”, defendeu.