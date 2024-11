Abertas inscrições para a 8.ª edição do Concurso de Ideias e Criatividade em Coruche

As candidaturas para a 8.ª edição do Concurso de Ideias e Criatividade do Montado de Sobro e Cortiça estão abertas até ao dia 5 de Março de 2025, anunciou o município de Coruche, promotor da iniciativa em parceria com várias entidades.

Este concurso tem como objectivo impulsionar projectos empreendedores e inovadores que valorizem o Montado de Sobro, os seus recursos endógenos e a cortiça, um dos seus produtos mais emblemáticos. A edição de 2025 mantém o foco na inovação e na sustentabilidade, premiando os vencedores de cada categoria com 750 euros.

As categorias a concurso são “Design e Novos Produtos da Cortiça” e “Moda”, esta última subdividida em “Coordenados” e “Calçado”. Apenas é permitida a inscrição de cada projecto numa única categoria.