Acidente vitima bebé da família Ribeiro Teles e gera onda de consternação

As cerimónias fúnebres do bebé Vicente Telles Caldeira, de apenas dois meses, realizaram-se na segunda-feira, 18 de Novembro, na Igreja São João Baptista, actual Igreja Matriz de Coruche, e no cemitério local, num ambiente de comoção. A criança perdeu a vida num trágico acidente ocorrido no passado dia 13 de Novembro, na Estrada Nacional 119, no Biscainho, concelho de Coruche.

O velório teve início pelas 10h00, seguindo-se, às 14h00, a celebração de uma missa e encomendação da alma. Por decisão da família, as cerimónias foram abertas ao público, como forma de agradecer a onda de solidariedade recebida de milhares de pessoas após a tragédia.

O funeral prosseguiu às 15h00, com o corpo a ser sepultado no cemitério de Coruche, no jazigo da família, onde o pequeno Vicente ficará para a eternidade. Centenas de pessoas quiseram despedir-se do petiz e deixar uma mensagem de apoio à família Ribeiro Telles, entre os quais o autarca Pedro Santana Lopes ou o administrador e ganadeiro Sebastião Ortigão Costa, assim como personalidades ligadas ao mundo taurino. Uma onda de solidariedade levou a população a acender velas na Ermida de Nossa Senhora do Castelo e, noutros pontos do país, foram realizadas várias orações dedicadas à família enlutada.

O acidente de 13 de Novembro deixou feridas a mãe de Vicente, Graça Ribeiro Telles Caldeira, e as quatro irmãs do bebé, com idades entre os 6 e os 9 anos. Uma das crianças continuava a inspirar cuidados médicos à data das cerimónias. A família regressava a casa depois de ter deixado o pai das crianças, João Caldeira, no aeroporto de Lisboa, quando ocorreu o acidente que vitimou Vicente.

A tragédia aconteceu na Estrada Nacional 119, entre Foros de Almada e Biscainho, no concelho de Coruche, por volta das 15h30. Envolveu uma carrinha de sete lugares, conduzida por Graça Ribeiro Telles Caldeira, de 36 anos, filha do antigo cavaleiro tauromáquico João Palha Ribeiro Telles e casada com o antigo forcado João Caldeira, do Grupo de Montemor.

Além da viatura onde seguiam a condutora e cinco dos seus filhos, estiveram envolvidos outros dois veículos ligeiros, cujos condutores sofreram ferimentos ligeiros, segundo fontes da Protecção Civil. As informações preliminares apontam para uma perda de controlo da carrinha por parte de Graça Ribeiro Telles Caldeira, que terá embatido nos dois outros veículos antes de se despistar e capotar.

Além do bebé que perdeu a vida, seguiam na carrinha as quatro irmãs da vítima: duas gémeas de seis anos, uma criança de sete anos e outra de nove anos. Uma das gémeas foi transportada de helicóptero do INEM de Évora para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a múltiplas fracturas, enquanto a mãe e as restantes irmãs foram conduzidas para os hospitais de Santarém e de Vila Franca de Xira com ferimentos de menor gravidade.

O acidente obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos na EN119 e mobilizou 36 operacionais apoiados por 15 viaturas de socorro, entre as quais sete ambulâncias e o helicóptero do INEM.