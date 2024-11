Assembleia decidiu em Fátima alargar prazo para vítimas de abuso pedirem compensações

A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) decidiu alargar até 31 de Março de 2025 o prazo para as vítimas de abuso nestas instituições apresentarem pedidos de compensação financeira, seguindo a decisão tomada anteriormente pelo episcopado. Reunida em Fátima em Assembleia-Geral, a CIRP “reflectiu sobre o processo de atribuição de compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais que está em curso no seio da Igreja Católica em Portugal e, em comunhão com a Conferência Episcopal Portuguesa, acolheu a promulgação da adenda com algumas clarificações ao Regulamento publicado e o alargamento do prazo de apresentação dos pedidos até 31 de Março de 2025”, informa um comunicado divulgado.

“Manifestando total proximidade para com todas as vítimas e o seu profundo sofrimento, a Assembleia garante que serão acolhidos todos os pedidos que sejam feitos após o término deste período”, adianta o documento. Os responsáveis superiores pelos institutos religiosos presentes em Portugal deixaram, também, um agradecimento pelo “trabalho competente que tem vindo a ser desenvolvido pelo Grupo VITA” - criado pela Conferência Episcopal Portuguesa na sequência do trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica que validou 512 testemunhos de casos ocorridos entre 1950 e 2022, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de 4.815 vítimas. O alargamento do prazo, inicialmente previsto para 31 de dezembro deste ano, deve-se ao facto de o regulamento para o pedido de indemnizações ter sido divulgado apenas em 25 de Julho.