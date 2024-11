Câmara de Santarém apoia aquisição de elevador para o Lar dos Rapazes

A Câmara de Santarém vai atribuir um subsídio de 5 mil euros à Santa Casa da Misericórdia de Santarém para ajudar a suportar as despesas com a realização de um espectáculo de angariação de fundos visando a aquisição de um elevador para o Lar dos Rapazes. O apoio foi aprovado na última reunião do executivo.



O presidente do município, João Teixeira Leite (PSD), referiu que o valor vai além do solicitado. “Do ponto de vista social e humano, é impensável continuarmos com aquela situação, de pessoas com dificuldades, em termos de acessibilidade e mobilidade”, disse o autarca. Através desse espectáculo, a Misericórdia de Santarém conseguiu angariar 15 mil euros.