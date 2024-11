Mação investe 6,8 milhões em reabilitação urbana e construção de habitação

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Mação vai investir 6,8 milhões de euros em duas empreitadas, uma de reabilitação urbana e outra para a construção de 28 fogos para habitação a custos acessíveis, revelou o município. “Aprovámos em reunião de câmara duas empreitadas, um delas para a construção de 28 fogos para habitação a custos acessíveis, num valor global de 3,3 milhões de euros, e uma outra empreitada de reabilitação de grande parte da vila de Mação, nomeadamente no centro histórico e na entrada norte, de 3,5 milhões de euros”, disse à Lusa o presidente do município, Vasco Estrela (PSD).

Segundo o autarca, o passo seguinte é lançar os respectivos concursos para adjudicação das empreitadas, tendo a obra de reabilitação urbana um ano como prazo de execução e os 28 fogos de habitação, em dois blocos a construir de raiz, um prazo de 18 meses, ou seja, até Junho de 2026. O projecto de reabilitação urbana “irá permitir regenerar a vila e dotá-la de melhores acessibilidades e infraestruturas”, nomeadamente ao nível de passeios, alcatroamento e zona de calçada no centro da localidade, e terminará com o enterramento de cabos de distribuição de energia e de fibra e a reabilitação da rede de esgotos de toda a zona histórica, indicou o autarca. "Estamos a falar de transformar de uma vez aquilo que é Mação, nomeadamente a parte histórica, mas também a zona da recta e da Urbanização Horta da Nora, que não são tão antigas, ou a própria requalificação da Avenida Sá Carneiro, que já está em obra e necessita ali de uma outra dignidade, quer em termos de pavimentação, quer em termos de passeios", acrescentou Vasco Estrela.

Com esta empreitada, a autarquia pretende dar uma nova imagem à vila aproveitando os apoios comunitários, acrescentou. "Fazemo-lo agora porque só tivemos a possibilidade de ter o projecto há relativamente pouco tempo e porque também se abriu aqui uma janela de oportunidade, o Portugal 2030, onde temos parte do financiamento garantido para esta obra", afirmou Vasco Estrela, falando num apoio "entre 75% a 85%" a fundo perdido.

Na reunião de câmara, o executivo aprovou ainda o lançamento de concurso para a empreitada de construção de 28 novos fogos em Mação, 16 dos quais em Portela do Vale e 12 na Urbanização de Santo António, em zonas diferentes da vila. A empreitada vai representar um investimento de 3,3 milhões de euros, destinados à construção de habitação a custos acessíveis, no âmbito dos contratos que a autarquia estabeleceu com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Inicialmente, indicou o autarca, pensou-se em lançar duas empreitadas, mas "o município optou por fazê-lo numa empreitada única”, de forma a tornar o "valor robusto e atractivo", tendo em conta os constrangimentos que o sector da construção civil atravessa.