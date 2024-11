Mais mortes por pneumonia devido a automedicação e atrasos na ida ao médico

A mortalidade causada por pneumonia continua a ser elevada. Apanhar frio não origina a doença e ter um estilo de vida saudável pode preveni-la. Uma conversa com o pneumologista Gustavo Reis a propósito do Dia Mundial da Pneumonia.

Gustavo Reis, director do Serviço de Pneumologia da Unidade Local de Saúde Lezíria e coordenador da pneumologia do Hospital CUF Santarém. fotoDR

A mortalidade por pneumonia mantém-se elevada em Portugal por diversos factores interligados, estando entre eles o atraso na procura de cuidados médicos, muitas vezes por desvalorização inicial dos sintomas, e a auto-medicação inadequada, especialmente com antibióticos guardados de tratamentos anteriores. Quem o diz é o director do Serviço de Pneumologia da Unidade Local de Saúde Lezíria e coordenador da pneumologia do Hospital CUF Santarém, Gustavo Reis, a propósito do Dia Mundial da Pneumonia que se assinala a 12 de Novembro.