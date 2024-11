Maus cheiros e ruído geram queixas contra fábrica em Coruche 

Entre a tranquilidade do campo e a azáfama industrial, Coruche encontra-se dividida. De um lado, a fábrica ITS que gera emprego e sustento a dezenas de famílias há mais de 25 anos; do outro, os moradores das zonas próximas, que vivem com o incómodo de ruídos incessantes e cheiros desagradáveis.

O debate sobre o equilíbrio entre a importância do desenvolvimento que oferece uma unidade industrial e a qualidade de vida da população foi levado à última reunião camarária. O vereador Osvaldo Mendes (PSD) disse que a fábrica, que emprega cerca de 115 pessoas, tem sido “uma mais-valia” para o concelho, garantindo estabilidade financeira e profissional a muitos munícipes. Contudo, aponta que os residentes que vivem próximos da fábrica têm reportado episódios de mau cheiro e ruído que comprometem a sua qualidade de vida.