Munícipes queixam-se na reunião de câmara de Azambuja

Foram vários os munícipes que foram à última reunião pública da Câmara de Azambuja e pediram a palavra no período de intervenção do público para expressar o seu descontentamento sobre situações que gostavam de ver resolvidas no concelho. Um deles foi José Caetano, que alertou para a falta de limpeza da ribeira do Valverde, que passa junto à entrada sul de Azambuja, onde os maus cheiros são problema recorrente há vários anos.

“As águas estão ali estagnadas e todos os anos continuamos a assistir ao que ali está”, disse questionando se a câmara tem pressionado o Ministério do Ambiente para efectuar a limpeza da ribeira e identificar a origem das descargas indevidas que lá vão parar. Como resposta, ouviu do presidente do município, Silvino Lúcio, que a limpeza da ribeira é da competência do município e não do Ministério do Ambiente, uma vez que se encontra em espaço urbano.