Museu Rural e do Vinho do Cartaxo celebra 39 anos com arte e vinho

O Museu Rural e do Vinho do concelho do Cartaxo comemora o seu 39.º aniversário no sábado, 23 de Novembro, com uma inauguração especial. A exposição de pintura Arte com Vinho Tinto, do artista Massimo Esposito, vai ser aberta ao público e a mostra, que utiliza a técnica inovadora de pintura com vinho, promete surpreender pela criatividade e pela ligação à identidade cultural da região.

O evento vai contar com a presença do presidente da câmara municipal, João Heitor, que convida todos os interessados a participarem nesta celebração. A exposição reflete o compromisso do museu em promover a arte, preservando a cultura vitivinícola que é parte integrante da história local. Com entrada gratuita, a data vai ser uma oportunidade para celebrar a herança cultural da região, reforçando a conexão entre o vinho, a arte e a tradição.