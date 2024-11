Abrantes investe mais de 10 milhões para construir 64 apartamentos a custos controlados

Câmara de Abrantes será a entidade adjudicante das intervenções a realizar por conta do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana

O município de Abrantes vai construir 64 habitações a custos controlados, num investimento superior a 10 milhões de euros. A empreitada surge ao abrigo do acordo de colaboração, celebrado entre o município e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), para a promoção de projectos de habitação a custos controlados no concelho de Abrantes.

A Câmara de Abrantes será a entidade adjudicante das intervenções a realizar por conta do IHRU. O investimento está repartido por três anos, sendo a despesa prevista em 2025 de 3,595 milhões, de 4,645 milhões de euros em 2026 e de 1,010 milhões em 2027. Os 64 fogos a custos controlados vão ser construídos no centro de Abrantes, Rossio ao Sul do Tejo e Tramagal.

Notícia desenvolvida na próxima edição em papel.