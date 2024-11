Acções de limpeza na ribeira da Lousã para prevenir risco de cheias

No âmbito das acções de limpeza e regularização do leito do rio Nabão e dos seus afluentes, que a Câmara de Tomar tem vindo a promover desde 2018, está em curso a intervenção na ribeira da Lousã, desde a Barragem do Carril até às imediações da Matrena, onde desagua. O presidente da Câmara de Tomar e os presidentes de junta das freguesias abrangidas (Serra e Junceira, São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, e São Pedro), acompanhados de técnicos da edilidade e do empreiteiro, visitaram as obras em curso, nas proximidades da ponte do Carril, bem como toda a intervenção já efectuada a montante.

Mais do que observar o decorrer dos trabalhos, a reunião no local serviu também para definir a metodologia a seguir, uma vez que a empreitada em curso não será suficiente para concluir este ano todo o percurso da ribeira. O entendimento geral é de que será fundamental garantir que não fiquem no percurso zonas tampão, nomeadamente com vegetação a obstruir o caudal.

Segundo o município, o grande objectivo desta intervenção é garantir que as linhas de água no interior do concelho, em especial nas zonas mais críticas em termos de probabilidade de cheias, estão em condições para escoarem os caudais regulares, bem como responderem da melhor forma a fenómenos extremos, cada vez mais frequentes devido às alterações climáticas.

A obra está a ser executada pela empresa Canto Verde – Jardins e Espaços Verdes, Unipessoal, Lda. pelo valor de 25.600€, correspondente a 400 horas de trabalho de máquina de rastos, acompanhada de motosserrista para efectuar o corte e limpeza selectiva do arvoredo e vegetação que se encontre no leito e margens da ribeira, obstaculizando o normal escoamento do curso de água.