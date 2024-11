Atendimento da Segurança Social de Santarém passa para o IPDJ

Análises não indicam problemas na qualidade do ar que obrigou ao encerramento do edifício, mas o centro distrital prefere implementar recomendações dos técnicos.

Os serviços de atendimento da Segurança Social de Santarém, fechados desde 1 de Outubro devido a problemas com o ar, vão ser transferidos para o edifício do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a poucos metros. A transferência deve ocorrer no dia 29, mas a data ainda não está confirmada porque está dependente da instalação de redes de comunicações e informáticas.

O centro distrital já recebeu o relatório das análises feitas ao edifício pelos técnicos do Instituto Ricardo Jorge, realizadas no dia 8 de Novembro, que não indicam problemas com a qualidade do ar. No entanto como são feitas recomendações, como a mudança de filtros dos sistemas de ventilação, a directora do centro distrital, Paula Carloto, referiu a O MIRANTE que prefere cumprir as recomendações, apesar de não haver impedimento para reabrir o espaço, por uma questão de segurança.

Recorde-se que esta foi a segunda vez que aconteceu um problema de cheiros estranhos no edifício, que levou a que funcionários se sentissem mal. A primeira aconteceu há cinco anos e ainda não se sabe o que causa esta situação.