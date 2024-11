Autarcas de Arruda dos Vinhos visitam urbanizações para ouvir moradores

O executivo da Câmara de Arruda dos Vinhos iniciou no último fim-de-semana um ciclo de visitas às urbanizações do concelho que vão continuar durante o mês de Novembro. O objectivo dos autarcas é contactar directamente com a população, perceber as suas necessidades, conhecer o que pode ser melhorado directamente em cada urbanização e quais os problemas que carecem de resolução urgente.

O ciclo de visitas começou nas urbanizações de Vale Quente e do Casal do Telheiro, com o presidente do município, Carlos Alves (PS), a liderar a comitiva de vereadores. “A proximidade com a população é uma característica deste executivo que, desta forma, tem uma melhor perspectiva em relação aos problemas e anseios da população residente nas urbanizações do concelho”, refere o município em comunicado.

O presidente do município, Carlos Alves, já tinha afirmado em reunião do executivo que a visita às urbanizações do concelho seria o primeiro passo para manter o diálogo constante com a comunidade. “Entendemos que só com esta política de proximidade conseguimos inteirar-nos dos reais problemas das pessoas”, refere o executivo.