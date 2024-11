Burocracia parou autocarro cultural de Arruda dos Vinhos

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) demorou mais de seis meses a emitir uma simples licença necessária para que o autocarro adaptado pela Câmara de Arruda dos Vinhos para o projecto “Cultura + Perto” pudesse circular. Por isso, o veículo continua parado nas oficinas municipais e só deverá começar a percorrer as localidades do concelho em Janeiro do próximo ano.

O autocarro foi adaptado no início deste ano para levar actividades culturais, lúdicas e de promoção do conhecimento a todo o concelho, mas até Novembro aquele organismo do Estado ainda não tinha emitido a licença que permite ao veículo circular. Isto porque o autocarro foi convertido, deixando de servir para transporte de passageiros passando a ser multiusos.