Construção de 120 fogos no Entroncamento deverá estar concluída em Junho de 2026

A Câmara do Entroncamento aprovou o projecto de construção de seis blocos de habitação e 15 moradias, um investimento de 9,2 milhões de euros (ME), empreitada que conclui a Estratégia Local de Habitação definida pelo município. Segundo o presidente da câmara Jorge Faria (PS), a empreitada agora aprovada com os três votos a favor do PS, a abstenção dos três vereadores do PSD e o voto contra do vereador do Chega, agora independente, vem completar a ELH, um investimento global de 20,7 milhões, com apoio a 100% do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A empreitada tem um valor base que ascende a 9,2 milhões e um prazo de execução de 16 meses, no caso dos 120 novos fogos, prevendo-se a sua conclusão até 30 de Junho de 2026, data-limite do PRR. “Neste momento temos já em execução 64 novos fogos, do total dos 120, lançámos já a empreitada de reabilitação dos outros 64, e faltava-nos lançar a obra das restantes 56 novas casas, através destes seis blocos de habitação e 15 moradias, para completar a nossa ELH”, declarou Jorge Faria à Lusa.

A ELH do Entroncamento, aprovada em 2022, “sinalizou as situações de carência habitacional existentes” e “definiu as soluções habitacionais nas quais se deviam enquadrar todos os pedidos de apoio” ao abrigo do 1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. A programação estratégica foi desenhada para apoiar 184 agregados familiares (444 pessoas) com carências habitacionais no concelho e definiu a intervenção em 64 habitações e a construção de 120 novas. Nesta fase da ELH vão ser alojadas, nos seis blocos multifamiliares de três pisos e nas 15 moradias, um total de 57 famílias, incluindo um conjunto de famílias que actualmente reside no Bairro Frederico Ulrich e que será, posteriormente, demolido. Aquele espaço, segundo o município, será depois “integrado com a envolvente, nomeadamente os arruamentos e a qualificação dos espaços públicos, passeios, estacionamentos, um jardim colectivo e hortas comunitárias, empreitada anteriormente aprovada, em fase de adjudicação, no valor de 1,2 milhões. Destas, 86 destinam-se a realojar famílias que vivem actualmente no Bairro Frederico Ulrich, a par de habitação a custos controlados e de rendas acessíveis.