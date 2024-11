Queda mortal em silo de arroz em Foros de Almada

Um homem, com aproximadamente 60 anos de idade, morreu ao final do dia de quinta-feira, 21 de Novembro, depois de ter caído de um silo de arroz com cerca de cinco metros de altura, em Foros de Almada, Benavente.

O alerta para o acidente foi dado às autoridades pelas 17h04, segundo revelou a O MIRANTE fonte do Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria Tejo.

A vítima mortal era António Andrónico, que pertencia a um grupo motard em Foros de Salvaterra, e estaria a efectuar trabalhos na estrutura numa propriedade situada junto à Estrada Nacional 119. À chegada dos meios de socorro já não tinha sinais vitais.

Segundo dados da Protecção Civil foram mobilizados 13 operacionais para o local os Bombeiros Voluntários de Benavente e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira, que declarou o óbito.

A operação foi acompanhada pela GNR de Benavente e Coruche, enquanto a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) investiga as circunstâncias deste acidente de trabalho.