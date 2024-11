Um buraco no solo de onde saem esgotos e maus cheiros

Os moradores e comerciantes da Praceta dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria, reclamam de um buraco no solo aberto há dois meses pelo Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS). O buraco está parcialmente tapado com madeiras e encontra-se junto a uma mercearia, um café com esplanada, varandas e janelas de prédios.

Os residentes relatam a O MIRANTE que quando chove a água sai do buraco, inunda o passeio e escorre até à sarjeta, provocando maus cheiros. “Daquele buraco sai terra, lama e dejectos. Não se pode abrir uma porta e uma janela por causa do cheiro”, disse uma comerciante.

Os SMAS dizem que detectaram uma obstrução no colector e por isso abriram para realizar uma sondagem. “Apurado o motivo da obstrução foi necessário garantir as condições normais de funcionamento até à previsível reparação do colector que terá início na próxima semana. Os SMAS estão a diligenciar a análise aos colectores em zona circundante visando o diagnóstico do seu estado face à ocorrência”, explicam os SMAS.