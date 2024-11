Vales que valem o dobro no comércio de Almeirim começam a ser vendidos segunda-feira

Os vales da campanha “5 Val€ o Dobro”, promovida pela Câmara Municipal de Almeirim com a participação da associação comercial e empresarial MovAlmeirim, começam a ser vendidos esta segunda-feira, dia 25, como forma de dinamização do comércio local. O município vai investir 50 mil euros, sendo que o impacto para o comércio local é de 100 mil euros em compras nos estabelecimentos aderentes.

A participação do município tem vindo a aumentar e representa um incremento das compras na cidade, já que cada vale tem o valor de 10 euros, custando 5 euros ao consumidor, podendo cada contribuinte, maior de idade, adquirir até três vales. Os vales, que podem ser utilizados até 6 de Janeiro, estão disponíveis no Espaço do Cidadão e tesouraria da câmara, bem como no posto de turismo na praça de toiros.