Vandalismo durante a noite na Póvoa de Santa Iria

O concelho de Vila Franca de Xira foi afectado pela onda de vandalismo que tem ocorrido durante a noite, em vários pontos da Área Metropolitana de Lisboa (AML). A semana passada, na Póvoa de Santa Iria, pela calada da noite, foram partidos pára-brisas e janelas de vários automóveis estacionados. O caso aconteceu na madrugada de 13 de Novembro e, de acordo com as explicações de um dos lesados, a destruição começou na zona do Serra Nova e estendeu-se até junto da estação de comboios, na zona antiga da cidade.