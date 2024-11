Vão ser construídos 36 apartamentos para arrendamento acessível em Ourém

Novo imóvel, com 36 apartamentos, vai ser construído na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, em Ourém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O executivo municipal de Ourém aprovou, na reunião de câmara que se realizou a 18 de Novembro, o lançamento do concurso para a construção de 36 apartamentos para arrendamento acessível na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, em Ourém. O projecto, promovido pelo município de Ourém em colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), será financiado por meio do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). O orçamento estimado para o investimento na construção de um novo edifício em Ourém é superior a 5,9 milhões de euros.

O principal objectivo da medida, segundo informa a autarquia em comunicado, é responder às actuais necessidades de habitação no município, aumentando a oferta de habitação qualificada e contribuindo para a fixação da população, assim como para a estabilização da estrutura urbana nas áreas afectadas.