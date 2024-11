Alhandra continua a distinguir quem dá o seu melhor em prol da comunidade

Respeito, valor, verticalidade, solidariedade e humanismo são valores das gentes de Alhandra e é motivo de orgulho para a comunidade, como ficou expresso na noite em que foram entregues galardões de mérito a 23 figuras e instituições da terra. A cerimónia solene promovida pela União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz aconteceu na noite de sábado, 16 de Novembro, no salão da Sociedade Euterpe Alhandrense, e contou com a actuação do coro juvenil do Conservatório Regional Silva Marques e da banda da associação.

Um momento de “comemorar a vida e o bem fazer”, destacou o presidente da junta de freguesia, Mário Cantiga, naquela que foi a sua última cerimónia dos galardões de mérito enquanto presidente, já que não se irá recandidatar ao cargo. “Estou com o coração cheio de gratidão”, confessou, ao mesmo tempo que disse ter uma clara noção da reduzida dimensão política que a sua freguesia tem no concelho de Vila Franca de Xira.

“Mesmo assim, a sua dimensão humana e de valores de excepção é gigante e hoje damos provas disso mesmo. O mundo somos todos nós e os valores do respeito, valor, verticalidade e de saber dizer sim e sobretudo dizer não quando tem de ser. Ninguém está acima de ninguém. O respeito e a educação devem ser uma constante das relações humanas e de uma sociedade evoluída e nutrida de amor pelo próximo”, notou Mário Cantiga.

Também Manuela Ralha, vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira natural de Alhandra, destacou a história da união de freguesias, “escrita por homens e mulheres que foram motores e agentes da transformação social e cultural das nossas freguesias, que ousaram sonhar e foram à luta apesar das adversidades”.

Os galardões de mérito foram entregues em categorias, começando pelo mérito autárquico, a Anabela Bastos e Paulino Feliciano (ambos ex-presidentes da Junta de São João dos Montes). Seguiu-se a distinção de mérito cultural a Isabel Rodrigues, membro do grupo de teatro Esteiros; à actriz Maria João Luís; ao maestro Armindo Luís; ao escultor João Duarte e ao grupo cultural Gente em Alhandra - Associação pelo Património.

Na cerimónia foram também agraciados com o mérito empresarial as empresas Gelu Carbon Creation, a Farmácia Central, Farmácia Cotovios, Farmácia Nova Alhandra, o músico Paulo Vilares e o engenheiro de som Albino Claré.

Receberam também galardões de mérito a União de Resistentes Antifascistas Portugueses; a professora Isabel Estevinha; o Clube Recreativo dos Cotovios; e as professoras Maria Adelaide Sirgado, Maria Carvalho e Dulce Domingos pelo seu projecto de ensino do português a cidadãos estrangeiros.

O mérito desportivo foi entregue ao sensei de kenpo Pedro Porém e ao atleta olímpico João Coelho. Por fim, foram entregues galardões de mérito ambiental ao Agrupamento de Escolas de Alhandra, São João dos Montes e Sobralinho pelo seu programa Eco-Escolas e ao Agrupamento 1164 do Corpo Nacional de Escutas de Alhandra.