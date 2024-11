Banda da PSP actua em Benavente para ajudar bombeiros a adquirir ambulância

Benavente recebe, no dia 6 de Dezembro, um concerto solidário da Banda da PSP, no Cine-Teatro, para angariar fundos destinados à compra de uma nova ambulância para os bombeiros locais.

A Banda da Polícia de Segurança Pública (PSP) vai actuar no dia 6 de Dezembro, às 21h30, no Cine-Teatro de Benavente, num concerto solidário cujo objectivo é angariar fundos para a aquisição de uma nova ambulância de socorro para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente.

O espectáculo contará com a participação especial de três convidados, nomeadamente o Padre José Luís Borga, a cantora Mafalda Taborda e o artista Nortista.

Os bilhetes estão disponíveis para venda no quartel dos Bombeiros Voluntários de Benavente, na Junta de Freguesia de Benavente, no Cine-Teatro de Benavente, na Sociedade Filarmónica Benaventense e Casimira.