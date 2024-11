Câmara de Santarém abate e substitui árvores em mau estado

A Câmara de Santarém vai proceder ao abate de duas árvores secas no Largo Padre Francisco Nunes da Silva, e de outra no espaço verde adjacente à Igreja de Santa Clara.

A Câmara de Santarém vai proceder ao abate de duas árvores secas, uma da espécie Robinia pseudoacacia e outra da espécie Prunus serrulata kanzan, localizadas em caldeira, no Largo Padre Francisco Nunes da Silva, e outra da espécie Populus sp, localizada no espaço verde adjacente à Igreja de Santa Clara.

No âmbito do trabalho permanente de gestão e manutenção do arvoredo urbano, e no seguimento de uma avaliação do estado fitossanitário das árvores existentes nos espaços verdes da Cidade, vai proceder-se ao seu abate, por razões de segurança, seguida da sua substituição, nos mesmos locais. O abate e respectiva remoção estão programados para sexta-feira, 22 de Novembro.

A plantação será efectuada a curto prazo, no Largo Padre Chiquito, nas caldeiras. No espaço verde de enquadramento da Igreja de Santa Clara será reposto o alinhamento arbóreo anteriormente existente, através da plantação de três exemplares da espécie Ginkgo biloba.