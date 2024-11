Carros vandalizados durante a noite na Póvoa de Santa Iria

O concelho de Vila Franca de Xira foi afectado pela onda de vandalismo que tem ocorrido durante a noite, em vários pontos da Área Metropolitana de Lisboa (AML). A semana passada, na Póvoa de Santa Iria, pela calada da noite, foram partidos pára-brisas e janelas de vários automóveis estacionados. O caso aconteceu na madrugada de 13 de Novembro e, de acordo com as explicações de um dos lesados, a destruição começou na zona do Serra Nova e estendeu-se até junto da estação de comboios, na zona antiga da cidade.

Há quem fale à volta de duas dezenas de carros vandalizados, o que gerou revolta e insegurança nos moradores que pedem mais policiamento apeado e videovigilância nas ruas. “A Póvoa de Santa Iria era relativamente tranquila e está a ficar insegura. Não podemos aceitar estas atitudes sem que passem impunes. Metam câmaras nas ruas”, desabafou uma das vitimas.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), disse que já reuniu com as forças de segurança e que está com as autoridades a acompanhar o processo. “Para já não nos parece uma questão apenas do nosso concelho e a polícia está em cima do assunto. Estou preocupado mas existe a perspectiva que fique resolvido”, declarou.

PSP só recebeu duas queixas

A PSP de Vila Franca de Xira diz que só tem registo de queixa oficial dos proprietários de duas viaturas que foram alvo de furto e que avançaram com procedimento criminal contra os autores dos ilícitos. Foram detidos dois suspeitos e identificado um outro por vandalismo, ocorrido noutros locais da Área Metropolitana de Lisboa (AML) , “com efeito imediato na diminuição do registo deste fenómeno, até ao momento”, segundo a PSP.

A polícia acredita que se tratava de um grupo isolado que efectuava os danos nas viaturas para roubar artigos do interior mas perante situações semelhantes aconselha a denuncia às autoridades. “Se forem vítimas deste tipo de crime, não mexam na viatura até a polícia efectuar a gestão do local do crime, no sentido de preservar os meios de prova. Na eventualidade de não terem um lugar que salvaguarde os bens, como garagens, devem colocar em lugares munidos de sistema de videovigilância ou com iluminação”, sublinha a PSP. A polícia garante que o patrulhamento foi reforçado e após um estudo de segurança estão a dar prioridade aos locais mais susceptíveis deste tipo de crime.