Burocracia parou autocarro cultural de Arruda dos Vinhos

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) demorou mais de seis meses a emitir uma simples licença necessária para que o autocarro adaptado pela Câmara de Arruda dos Vinhos para o projecto “Cultura + Perto” pudesse circular. Por isso, o veículo continua parado nas oficinas municipais e só deverá começar a percorrer as localidades do concelho em Janeiro do próximo ano.

O autocarro foi adaptado no início deste ano para levar actividades culturais, lúdicas e de promoção do conhecimento a todo o concelho, mas até Novembro aquele organismo do Estado ainda não tinha emitido a licença que permite ao veículo circular. Isto porque o autocarro foi convertido, deixando de servir para transporte de passageiros passando a ser multiusos. Por causa disso, o investimento de 30 mil euros tem estado parado nas oficinas municipais. “Da nossa parte está tudo feito, só precisamos do aval e da luz verde do IMT para que o projecto arranque”, lamentou Carlos Alves, presidente do município de Arruda dos Vinhos.

O projecto “Cultura + Perto” foi apresentado a 9 de Maio deste ano, feriado municipal, pelo próprio Carlos Alves, que destacou a intenção do município em fazer chegar a cultura a todos os pontos do território. Entre os objectivos está também perpetuar e homenagear os antepassados e todos os arrudenses. Aquando da apresentação do projecto, o município conseguiu uma licença temporária do IMT que já expirou. “O que tem acontecido ultrapassa-nos, e ultrapassa a nossa vontade que era já ter a viatura a circular por todo o território”, disse Carlos Alves, lamentando a demora na emissão da licença.

Só falta a inspecção

Contactado por O MIRANTE, o IMT confirma que a licença foi emitida para o autocarro poder circular e o município também assegura que a autorização chegou aos gabinetes da câmara nos últimos dias e que agora só falta levar o veículo a inspecção B para que o projecto possa arrancar. Na última reunião de câmara o assunto foi também levantado pelo vereador do PSD, João Cavaco, que quis saber por que razão um projecto apresentado há seis meses ainda não vira a luz do dia. “Há vários projectos que não têm sido finalizados. Continuamos à espera de saber os custos totais desta remodelação”, criticou.

A viatura não tem circulado e por isso não tem tido custos adicionais. “Estando parada tanto tempo poderemos é depois fazer uma avaliação mecânica e ver o que precisa. Este é um projecto que orgulha a todos e transcende todas as forças partidárias”, conclui Carlos Alves.